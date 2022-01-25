Царь или император: Жириновский предложил переименовать должность Путина

В России должность президента необходимо переименовать в царя или императора

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В Российской Федерации должность президента следует срочно переименовать в царя или императора, а формой правления установить самодержавие. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский во время пленарного заседания Госдумы РФ, передает УРА-Информ.

«Восстановить православие в полном объеме, где должны быть церкви. И чтобы было самодержавие. Царь. Император. Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?», — отметил скандальный политик.

Ранее сообщалось, что сейчас оснований считать, что вторжение Российской Федерации в Украину произойдет в ближайшие дни, не существует, однако, есть такая угроза.