Политика

Стало известно, когда Россия признает ОРДЛО: источник из Кремля «слил» важную информацию

В интернет-пространство просочились данные, которые в данный момент находятся только у лидера Российской Федерации Владимира Путина и его приближенных. Речь идет о признании так называемых «республик» Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем сепаратистов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Кремля проинсайдил, что Российская Федерация может признать Л/ДНР. Однако это произойдет не в считанные дни. Только тогда, когда начнутся полномасштабные военные действия около линий соприкосновения на Донбассе», — сказал в начале источник.

Что примечательно, вышеупомянутое было озвучено партнерам Кремля с Запада в предупредительной форме. Очевидно, РФ старается таким образом отстранить регион от войны, которую якобы Запад может начать.

«Кейс в последнее время актуализировался в РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин начал собирать представителей фракции, дабы приступить к обсуждению кейса обращения к лидеру государства о признании «республик», — заключил источник.

Тем временем, Стрелков озвучил причину, по которой нельзя «сдавать» Донбасс.

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