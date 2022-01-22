Политика

Стрелков озвучил основную причину, по которой нельзя «сдавать» Донбасс

Бывшим командиром незаконных вооружённых формирований на Донбассе Игорем Стрелковым в интервью, данному одному из пропагандистских изданий, было озвучено по какой причине нельзя «сдавать» Донбасс.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

Им было заявлено, что  основной причиной, по которой Донбасс не можно «сдавать», служит то, что в планы Кремля входит признание так называемых «республик» Донбасса, а также последующая их защита.

«По-видимому, все-таки, решение уже приняли, я надеюсь, что его приняли, что Кремль не планирует сдавать Донбасс. Так как понимает, что без каких-либо гарантий, следующий оккупированный Крым и так далее везде… То есть, собираются, возможно, признать так называемые «республики» и защитить их. А может быть, в лучшем случае, постараются продвинуться до границ так называемых «Л/ДНР» и закрепиться там. На такие действия сил точно хватит», — рассказал Стрелков.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО стала известна дата ужесточения ограничений для не вакцинированных граждан

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