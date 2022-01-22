Зеленский собрался отправить Венедиктову в отставку: стало известно кем её могут заменить

Уже в скором времени, первая женщина, занимающая должность генерального прокурора Ирина Венедиктова может лишиться своей должности.

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Об этой информации сообщил Telegraf, передает Ura-inform.

По сообщениям собственных источников в политических силах, президент Украины Владимир Зеленский готов принять такое решении, так как недоволен поведением Венедиктовой, касательно истории подписания подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Вместо исполнения своих обязанностей, она «демонстративно ушла в отпуск», и документ был подписан её заместителем Алексеем Симоненко.

Кресло генерального прокурора, возможно, займёт нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. В СБУ комментариев на вопросы издания не дали. По словам, нескольких народных депутатов, Баканов уже давно говорит о выходе из спецслужбы. Его должность, по информации источника, возможно, займёт бывший уполномоченный главы государства по вопросам контроля над деятельностью СБУ Роман Семенченко.

На данный момент, по данным издания после случившегося, обсуждается вопрос увольнения Венедиктовой из офиса генерального прокурора или её назначение на должность министра юстиции, вместо Дениса Малюськи.

Напомним, ранее сообщалось, У Зеленского объяснили его слова о возможной оккупации Харькова Россией.