Лукашенко грозится Западу «ломануть, что мало не покажется»

Лукашенко пообещал жесткий ответ Западу в том случае, если там введут очередные санкции

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Самопровозгашенный глава Республики беларусь Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ Западу в том случае, если там введут очередные санкции в отношении РФ и РБ, а также расширят состав НАТО. Об этом он заявил журналистам, передает УРА-Информ.

«Кто переживает за рубежом, должны понимать, что мы войны не хотим. Но если нас будут не просто постоянно дергать, как сейчас, а разворачивать против нас армии, запугивать нас и ставить на грань выживания разного рода санкциями, а тем более угрожать нам, как сейчас, то я говорю, как председатель совета Союзного государства, мы тогда ломанем так, что мало не покажется», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что украинское правительство якобы перебросило на оккупированные территории украинского Донбасса реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Также Украина начала активное восполнение запасов боеприпасов.