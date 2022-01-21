«Прибывает «Правый сектор», «Смерчи» и «Ураганы»: в ОРДЛО обеспокоены «наступлением ВСУ»

ВСУ якобы пополняют запасы боеприпасов на полевых артиллерийских складах

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Украинское правительство якобы перебросило на оккупированные территории украинского Донбасса реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Также Украина начала активное восполнение запасов боеприпасов. Об этом заявил так называемый «заместитель начальника управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

Ссылаясь на данные «разведки ДНР», Басурин заявил, что на железнодорожной станции в Покровске была произведена разгрузка восьми единиц РСЗО «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.

«В последние две недели отмечается прибытие в зону так называемой „операции объединенных сил“ в районы населенных пунктов Шумы, Марьинка, Тарамчук и Чермалык подразделений ДУК „Правый сектор“, а также снайперов из состава 74-го разведывательного батальона и спецподразделения СБУ „Альфа“», — подчеркнул Басурин.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский уверен, что захваченные Российской Федерацией земли вернуться под контроль украинского государства, так как у президента России Владимира Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании.