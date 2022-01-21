Британцы посетили Донбасс: в ООС назвали причины

Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам
На днях делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании побывала в райное проведения ООС. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС, передает УРА-Информ.
Военные украинской армии ознакомили иностранных гостей с текущим положением вдоль линии разграничения.
Члены международной делегации, как подчеркнули в штабе, побывали на позициях подразделений Вооруженных Сил Украины.
«Следует отметить, что Парламент Соединенного Королевства занимает активную и консолидированную позицию по осуждению российской агрессии и выступает за дальнейшее оказание политической поддержки и практической помощи Украине. Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам», — подчеркнули в пресс-сдужбе ООС.
Ранее сообщалось, что в случае полномасштабного вторжения на территорию украинского государства со стороны России, за Украину будут даже те, кто до сих пор положительно относится к РФ.
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