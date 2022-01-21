Политика

Вторжение России: Зеленский сказал, кто будет воевать за Украину

Россия сможет пережить возможное введение против нее новых санкций

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В случае полномасштабного вторжения на территорию украинского государства со стороны России, за Украину будут даже те, кто до сих пор положительно относится к РФ. Об заявил Зеленский в интервью для The Washington Post, передает УРА-Информ.

«В случае нового вторжения воевать за Украину будут ВСЕ — даже те, кто до сих пор положительно относится к России», — подчеркнул глава государства.

Российская Федерация сможет пережить введение против нее новых жестких санкций. Также глава Украины призвал Запад ввести санкции «уже сейчас», до вторжения, а не после.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины Алексей Резников не планирует комментировать никакие неофициальные сообщения о предоставлении украинскому государству иностранной помощи в виде вооружений, оборудования, военной техники, других элементов такой помощи, которая сейчас поступает, запланированная или находится на стадии обсуждения. 

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