Стало известно, какой удар как США уже нанёс РФ, который вызвал «тихий ужас» у силовиков: подробности от российского политика

Российским политиком Игорем Скурлатовым было рассказано, как Америка нанесла удар России а также поставила под сомнение «ответ военного характера Украине» .

Время чтения: 1 Мин. , 24 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов, в течение последней недели в узких кругах российских силовиков царил «настоящий тихий ужас».

«Соединёнными Штатами Америки неожиданно был нанесен удар санкциями по обнальной крипто-площадке Suex. «Залетели» все и сразу, незримо поставив вопрос на повестку дня военного ответа Украине», заявил политик.

По утверждениям Скурлатова, данные санкции Америки направлены против крипто-локеров, Российских кибер-преступных групп, которые в прошлом были под плотной опекой бывшей командой «опального изменника Родины» из ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова — REVil, Evil Corp и иных.

«Всегда такого рода нападки США выходцы из ЦИБ ФСБ переварили без проблем, применяя принцип «если там враг, то у нас герой». Но не в этот раз, так как площадка Suex так же обслуживала и наркотический трафик Hydra».

Но и это можно было бы считать не столь важным, если бы не то, что за «Suex «торчат уши» далеко не только Qiwi в РФ и огромной команды учеников Михайлова», но и якобы «значительный бизнес в погонах в Украине — в том числе опорный банк всего бизнеса Конкорд».

Политик утверждает, что «участие официальной Украины» будто бы в поддержке отмывания средств наркотрафика в России вполне «может довести отношения между странами до крайней точки невозврата и по этой причине развязывают, наконец, руки Москве на применение любых средств для устранения проблемы без оглядки на отечественные погоны».

«Учениками Михайлова отчаянно делаются попытки сопротивления. Они угрожают то судами то карой небесной, но терпению Кремля пришел конец. Тем более что вся инфраструктура оказалась абсолютно не готовой к проведению публичных расследований и сыпется как карточный домик», заявил Скурлатов.

Напомним, ранее сообщалось, Россия снова потребовала письменных ответов на свой ультиматум по поводу не расширения НАТО.