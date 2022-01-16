Туристы, из каких стран тратят в Украине больше всех: Госагенство по развитию туризма

Украина уже обрела популярность среди иностранных туристов.

Время чтения: 55 Секунд

Об этой информации сообщила Epravda, передает Ura-inform.

Из данных, предоставленных Государственным агентством по развитию туризма больше всего туристов, посещающих Украину, прибыло из Европы и Азии. Часто наведываются и путешественники из Северной Америки.

Так же там рассказали туристами, из каких стран в 2021 году больше всего было потрачено финансовых средств в Украине на одного человека.

Главой ведомства Марьяной Олеськив были названы среди этого числа гости их Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США.

С её слов, только за первые 9 месяцев прошлого года Украину посетили более 3 миллионов иностранных туристов. Данный показатель превышает аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.

Иностранные путешественники, которые имели наибольшие расходы:

-туристы из ОАЭ тратили 2 220 долларов на человека.

-туристы из Саудовской Аравии и Омана – 1 500 долларов на человека.

-туристы из Канады – 1 250 долларов на человека.

-туристы из США – 1 125 долларов на человека.

В ведомстве указывалось, что в среднем иностранные туристы находились в Украине от семи до десяти дней, тратя 929 долларов США.



Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, сколько граждан в 2021-м покинули Украину: антирекорд за 11 лет.