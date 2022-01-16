Политика

Россия снова потребовала письменных ответов на свой ультиматум по поводу не расширения НАТО

Российская Федерация атакует пока только на дипломатическом фронте.

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Об этой информации сообщили Newsweek, передает Ura-inform.

Переговорный процесс, который провели в первой половине января 2022 года Запад и Россия не смог принести громких результатов.

Со стороны НАТО и Соединённых Штатов Америки звучали ответы — «нет». Но очевидно, устные ответы не устроили Москву. И теперь в публичных заявлениях Кремля делается акцент на получение письменной реакции.

Об этом было заявлено, как минимум, послом России в США Анатолием Молом. С его слов, РФ после проведённых нескольких раундов переговоров с представителями Америки и Североатлантического Альянса ждёт от них ответов в письменном виде.

«Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменные ответы на проекты наших соглашений. На этой основе и будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Мы готовы к обсуждению встречных предложений»,- сказал Антонов.

Примечательно, что послом России также было отмечено, что украинский вопрос во время переговорного процесса был «второстепенным». С Америкой якобы о Украине вообще разговора не было, только немного упомянули о ней в диалоге с НАТО.


Напомним, ранее сообщалось, Пионтковский считает, что  Кремль готовит, что-то серьёзное для Украины: «И это не шантаж».

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