Общество

Почти три тысячи абонентов ОРЛО остались без электроснабжения: стала известна причина

В так называемом «министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР» сообщается, о том, что на временно неподконтрольной Украине Луганской области более трёх тысяч семей остались без электрической энергии.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

По их словам, это произошло по причине аварийных отключений линий электропередачи из-за  существенного ухудшения погодных условий в так называемой «республике».

В так называемом «ведомстве» сообщается, что без электроснабжения остаются  298 абонентов Крснодонского района в с.Липовое, с.Радостное и с.Дружное.

Также известно, что в Стаханове нет электроэнергии у 507 абонентов, в Красном Луче — восьмидесяти абонентов.

В Лутугинском районе отключены от электрической энергии остаются 918 абонентов в поселках Шимшиновка, Комсомолец, Успенка и селе Степное, в Славяносербском — 1192 абонента в ПГТ Фрунзе, с.Стукалово, с.Паньковка, с.Приветное.

Когда будет восстановлено электроснабжение, на данный момент информации со стороны так называемого «МЧС ЛНР» предоставлено не было.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, где в Донецке можно купить украинские лекарства .

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