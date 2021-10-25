«Любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и Российской Федерации: Арестович

Когда Россией делается вид, что она может начал полномасштабное вторжение в Украину, то это просто блеф.

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Об этой информации сообщил V-variant, передает Ura-inform.

Такое заявление было сделано внештатным советником главы Офиса президента,спикером украинской делегации в ТКГпо урегулированию ситауции на Донбассе Алексеем Арестовичем .

«Военные из РФ, как профессионалы, прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом РФ. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, намекают на угрозы, это блеф», -поведал он.

Так же со слов главы ОП, главной задачей такого блефа служит запугивание Украины и желание заставить её пойти на уступки по отношению к «хотелкам России».

«Но за эти два года они убедились что это невозможно. Лучшим вариантом, который принесёт результат -вести переговоры, используя нормандский и минский форматы»,-резюмировал Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, В РФ поднялось серьезное волнение: даже ВСУ обратили внимание, что недавно заявила Скабеева