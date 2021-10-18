Политика

Зеленский впервые прокомментировал офшорный скандал вокруг него

Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые после скандала прокомментировал материал Pandora Papers журналистов «Слідство. Інфо» в своем интервью телеканалу ICTV. Об этом пишет УРА-Информ.

Глава государства, как он уточнил, никогда не занимался отмыванием финансов.

«Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет… Рад, что никаких новых деталей я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел», — отметил он.

Однако, гарант Конституции не отрицал, что 2012 году он использовал оффшорные компании. При этом, он подчеркнул, что в то же время ни один член «Квартала 95» не занимались отмыванием денег.

«Отмыванием в 2012 году никаких денег, и с 2012, и с 2001, и с 2019 не занимался ни я, ни один член студии» Квартал 95 «. Мы занимались исключительно творчеством», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Украины Владимир Зеленский заявил, что решил переехать на государственную дачу только по той причине, что его охране требуется дом. 

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