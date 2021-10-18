Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано снижение количества заболевших

Подтвердили 9524 новых случая коронавируса

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По состоянию на 18 октября на территории Украины подтвердили еще 9524 новых случая заражения пневмонией нового поколения. Скончалось 177 человек. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Также известно, что за прошедшие сутки в медучреждения было доставлено 3127 человек. При этом, за вчера протестировали методом ПЦР 23 992 гражданина страны, методом ИФА прошли тестирование 2946 человек, а экспресс-тестами протестировали 22 511 жителей страны.

За все время пандемии на территории украинского государства заболели 2 644 694 лица, при этом, выздоровели — 2 329 418 жителей страны, а скончались 60 810 граждан Украины.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки было зафиксировано в таких областях: Одесская область (+1367), Харьковская область (+823), Днепропетровская область (+782), Житомирская область (+703).

Ранее сообщалось, что украинским волонтёром Лесей Литвиновой, которая предоставляет помощь коронавирусным больным, была была озвучена информация о стремительно ухудшающейся обстановке с заражениями на COVID-19 в Харькове.