Общество

«Спонтанный митинг» у миссии ОБСЕ: жители ОРДЛО обескуражены

Жители ОРДЛО не помнят митингов и пикетов относительно резко подорожавших продуктов питания

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Жители временно оккупированных территорий Донбасса ставят под сомнение искренность побуждений митингующих миссию ОБСЕ в на востоке Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местных жителей в соцсетях.

Взятие в плен ВСУ члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» внезапно вызвало «бешеную активность» населения, проживающего на оккупированных территория, при этом «СМИ республики» также бурно отреагировали. Однако, их удивляет, что многомесячные задержки заработных плат на предприятиях оккупированных территорий они же упорно игнорировали.

«Вот интересно, почему в поддержку захваченного ВСУ наблюдателя Представительства ЛНР в СЦКК и против ОБСЕ жители Донецка быстро собрались на „спонтанный митинг“, а вот, например, с начала 2020 года до лета 2021, когда работникам предприятий бывшего контура „Внешторгсервис“ задерживали зарплату более трех месяцев, им не хватало денег на проезд до работы, они получали процентами копейки, многие голодали, их проблему игнорировали СМИ, провластные блогеры и не обсуждали на „Прямых линиях Главы“, жители ЛДНР так и не смогли самостоятельно организоваться и высказать претензии властям и руководству компании?», — пишет житель Донбасса.

При этом, жители ОРДЛО добавили, что не помнят митингов касательно резкого подорожания продуктов питания для населения, отсутствия вакцины или низких зарплат.

«Ну да, у нас же других же проблем нет, только этот Косяк», — возмущены жители ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые после скандала прокомментировал материал Pandora Papers журналистов «Слідство. Інфо» 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

СНИЛС без выезда в РФ: в «ДНР» рассказали подробности

На территории ОРДО прием заявлений на СНИЛС и подтвержденную учетную запись без выезда в РФ стартовал 22 июня

В МВД рассказали, как с 21 октября будет проводиться проверка COVID-сертификатов у населения

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал о разработанном нацполицией с Минцифрой программного обеспечения, которое даст возможность быстро проводить проверку ковид- сертификатов у граждан.

Беспилотники из Турции могут изменить ход войны на Донбассе, — Цаплиенко

Камера этого БПЛА «видит» на расстояние не менее 50 километров

В ОРДЛО по тысяче смертей за день из-за COVID-19: Гармаш о ковидной катастрофе

По сообщениям представителя ОРДЛО в трёхсторонней контактной группе Сергея Гармаша, оккупированные территории Донбасса столкнулись с катастрофической эпидемиологической ситуацией связанной с заболеванием на коронавирусную инфекцию.

Что происходит с миссией ОБСЕ в ОРДЛО: правозащитники дали объяснения

Ситуация очень серьезная

Пропали яйца: в ОРДЛО вновь нехватка продуктов питания

В ОРДЛО наблюдается подорожание мяса курицы