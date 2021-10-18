«Спонтанный митинг» у миссии ОБСЕ: жители ОРДЛО обескуражены

Жители ОРДЛО не помнят митингов и пикетов относительно резко подорожавших продуктов питания

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса ставят под сомнение искренность побуждений митингующих миссию ОБСЕ в на востоке Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местных жителей в соцсетях.

Взятие в плен ВСУ члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» внезапно вызвало «бешеную активность» населения, проживающего на оккупированных территория, при этом «СМИ республики» также бурно отреагировали. Однако, их удивляет, что многомесячные задержки заработных плат на предприятиях оккупированных территорий они же упорно игнорировали.

«Вот интересно, почему в поддержку захваченного ВСУ наблюдателя Представительства ЛНР в СЦКК и против ОБСЕ жители Донецка быстро собрались на „спонтанный митинг“, а вот, например, с начала 2020 года до лета 2021, когда работникам предприятий бывшего контура „Внешторгсервис“ задерживали зарплату более трех месяцев, им не хватало денег на проезд до работы, они получали процентами копейки, многие голодали, их проблему игнорировали СМИ, провластные блогеры и не обсуждали на „Прямых линиях Главы“, жители ЛДНР так и не смогли самостоятельно организоваться и высказать претензии властям и руководству компании?», — пишет житель Донбасса.

При этом, жители ОРДЛО добавили, что не помнят митингов касательно резкого подорожания продуктов питания для населения, отсутствия вакцины или низких зарплат.

«Ну да, у нас же других же проблем нет, только этот Косяк», — возмущены жители ОРДЛО.

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