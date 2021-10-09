Политика

Зеленский отреагировал на упреки и требования США и ЕС в отношении срыва избрания руководителя САП

Сегодня представителями Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки были высказаны разочарования , связанные со срывом заседания комиссии, отвечающей за избирание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И они выступили с призывом возобновить заседание.

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возобновить заседание.

 Об этой информации сообщила Twitter-страница Зеленского, передает Ura-inform.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отреагировал на данное заявление с призывом немедленного избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он дал комментарий относительно срыва конкурса:

«Я так и не услышал вменяемых разъяснений по какой причине задержали конкурс для избрания нового главы САП. Членами конкурсной комиссии обязаны выполняться их долг, как положено. В приоритетах Украины – эффективная работа антикоррупционных институций»,- заявил Зеленский.

Заседание комиссии по выбору руководителя САП  не проводилось девятого октября из-за отсутствия кворума. Напомним, ранее сообщалось, Военные с передовой дали оценку поздравления Кивы с днём рождения Путина: «Ты перешёл все границы, мы ждём тебя тут» (видео)

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