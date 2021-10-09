Общество

Стала известна причина подорожания куриного мяса в ОРДО: «Миндох» озвучил её

Как пояснили «чиновники» из так называемого «Министерства доходов и сборов ДНР» рост цены куриного мяса произошел по причине нехватки инкубационных яиц. Что повлекло за собой увеличение закупочной стоимости в Российской Федерации.

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 Об этой информации сообщила Donpress, передает Ura-inform.

«Следует заметить, что производство мяса курей ещё с начала этого года в России сократилось по  ряду причин, которые связаны с нехваткой инкубационных яиц. Увеличение стоимости на эту продукцию на территории так называемой «республики» напрямую связано с повышением цены закупки за её пределами»,-заявили в так называемом «Министерстве доходов и сборов».

Так же отметили они, что продукцию , которую производят местные мясные производители зависимы от повышения цены на корма, ветпрепараты и энергетические носители. И местные производители не смогут покрыть потребности местного населения в курином мясе, сказали в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО уже начали жаловаться Путину на Пушилина: что их так вывело их себя.

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