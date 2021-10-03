Политика

Зеленский поссорился со «слугами»: что произошло

Встреча президента и депутатов в Трускавце

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В Трускавце проходили обсуждения возможной отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова между президентом Владимиром Зеленским и народными депутатами от «Слуги Народа». Стали известны некоторые подробности.

Источник сообщает, что в одни момент произошла словесная перепалка между Зеленским с рядом депутатов, которые не поддерживают отставку Разумкова. Среди таких депутатов — Нелли Яковлева и Василий Мокан, пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

Так, Яковлева якобы сказала Зеленскому о пройденном с Разумковым «жизненном пути длинною в 10 лет», назвав главу ВР порядочным человеком. В тоже время президент Украины заявил, что она стала нардепом благодаря не Разумкову, а ему. На это она ничего не ответила.

Мокан в свою очередь напомнил исключение из фракции нардепа Дубинского, когда ему дали возможность высказать свою позицию депутатам. В тоже время Разумкову не дали это сделать. Зеленский парировал тем, что мог пойти комментировать конфликт со спикером на телевидении, но не хотел так делать, в отличие от Разумкова.

«Поэтому, теперь говорю я», — сказал Зеленский и диалог закончился.

Ранее Зеленский впервые назвал главную ошибку Разумкова.

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