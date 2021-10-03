Тайвань заявил о крупнейшем в истории вторжении военных самолётов Китая: что произошло

Военно-воздушными силами Китая было напрвлено тридцать восемь военных самолётов в зону ПВО Тайваня.Такую информацию предоставили в министерстве обороны Тайваня.

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Об этой информации сообщил Reuters, передает Ura-inform.

Так же стало известно, что Тайвань послал военные самолёты, с целью предупреждения китайских самолётов, а ракетный комплекс развернули чтобы наблюдать за ними.

Это крупнейшее за всю историю вторжение военно-воздушных сил Китая в сторону острова.

Авиация Тайваня вторгалась несколькими волнами: первые восемнадцать боевых самолётов вылетели в район острова Пратас, вторая была замечена в проливе Баши.

Китаем было задействовано двадцать восемь военных самолётов J-16, четыре многоцелевых истребителей Су-30, четыре реактивных бомбардировщика H-6 с ядерными боеголовками, один противолодочный самолёт а также воздушный комплекс обнаружений и наведений.

«С Китайской стороны необоснованно ведётся агрессия, которая нарушает региональный мир»,-заявил премьер-министр Тайваня Су Цзен-Чан.

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