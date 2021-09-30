Растет число жертв среди мирного населения: в ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на Донбассе

Наблюдатели не могут полноценно работать из-за запретов передвижения на неподконтрольных Украине территориях

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Ситуация на оккупированном украинском Донбассе на данный момент нестабильна. Об этом заявил представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен, передает УРА-Информ.

«В сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы», — отметил он.

Таких обстрелов на оккупированном Донбассе, как заявил посол, не было с лета прошлого года.

«В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры по прекращению огня», — добавил он.

Также он напомнил, что российская сторона блокирует продление миссии ОБСЕ.

«Сегодняшняя встреча состоялась за день до того, как истечет мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, не продленный Российской Федерацией. С 2014 года эта миссия являлась важным компонентом укрепления доверия в рамках согласованных усилий ОБСЕ по разрешению конфликта», — резюмировал посол.

Ранее сообщалось, что специальный представитель ОБСЕ в Украине и ТКГ по оккупированному Донбассу, посол Хайди Грау заявила о том, что на востоке Украины ситуация продолжает ухудшаться.