Официальные результаты выборов в Германии: кто победил

СДПГ и ХДС / ХСС разделили всего лишь один процент

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Социал-демократы от СДПГ победили на воскресных выборах в Бундестаг, набрав 25,7 процента голосов, немного опередив ХДС / ХСС с 24,1% — результаты официальных предварительных результатов голосования. Для христианских демократов канцлера Ангелы Меркель — это самый слабый результат в истории.

Третьей властью в парламенте будут зеленые с поддержкой 14,8%. Это, в свою очередь, лучший результат данной партии за всю ее историю. Либералы из СвДП улучшили свои позиции по сравнению с предыдущими выборами, набрав 11,5 процента голосов на воскресных выборах, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Правый популистский АдГ, набравший 10,3%, опустился с третьего на пятое место. Левые потерпели тяжелое поражение, набрав всего 4,9%. голосов (на предыдущих выборах — 9,2 процента).

СДПГ вместе со своим кандидатом на пост канцлера Олафом Шольцем будет самой сильной партией в Бундестаге, но в воскресенье вечером после выборов христианские политики-демократы подчеркнули, что, несмотря на их историческое поражение, их отрыв от СДПГ незначительный, и они хотят сформировать новое правительство. И социал-демократы, и христианские демократы готовы сформировать коалицию с зелеными и СвДП.

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