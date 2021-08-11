Общество

Германия отменяет бесплатные тесты на COVID-19

Все из-за вакцинации

Время чтения: 45 Секунд

Правительство Германии прекратит предлагать бесплатное тестирование на коронавирус SARS-CoV-2, которое, как ожидается, будет способствовать вакцинации против COVID-19.

Менее чем за семь недель до федеральных выборов канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры 16 федеральных земель встретились, чтобы обсудить способы избежать новой волны заражения, вызванной вариантом Delta, и предотвратить непопулярные ограничения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Правители согласились прекратить бесплатные тесты на COVID-19 11 октября. Исключение составляют люди, которым вакцинация не рекомендуется, в т.ч. дети и беременные.

Это сделано для того, чтобы побудить больше людей пройти вакцинацию от COVID-19. Невакцинированные должны будут заплатить за тест, чтобы посещать рестораны, участвовать в религиозных церемониях и заниматься спортом в помещении.

Германия сделала тесты доступными для всех в марте, чтобы позволить постепенно вернуться к нормальной жизни после месяцев изоляции. Около 55 процентов немцев полностью вакцинированы, а вакцинация замедлилась.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» начался очередной карантин.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Жители ОРДО ездят на маршрутках, которые полностью прогнили

С первого апреля в ОРДО подняли стоимость проезда, но ситуация не улучшается

Луганские улицы превращаются в «рай для бомжей»

Переполненные мусорные баки, картон, остатки мебели и старые ковры вокруг контейнеров

В «ЛНР» начался очередной карантин: вакцинация фактически провалена

Только 400 жителей Луганска получило российскую вакцину за последние три дня

В ноябре снова на удаленку: как будут работать школы с сентября

Все ждут новую волну

Прогноз погоды на неделю: дожди и еще раз дожди

Десятого августа в будет Украине переменная облачность

«Хотел сдать Донецк и Макеевку»: российский пропагандист обвинил Гиркина

Гиркин якобы «мог войти в историю как герой, а предпочел выйти из нее как человек, который помогает украинской пропаганде»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap