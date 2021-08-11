Германия отменяет бесплатные тесты на COVID-19

Все из-за вакцинации

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Правительство Германии прекратит предлагать бесплатное тестирование на коронавирус SARS-CoV-2, которое, как ожидается, будет способствовать вакцинации против COVID-19.

Менее чем за семь недель до федеральных выборов канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры 16 федеральных земель встретились, чтобы обсудить способы избежать новой волны заражения, вызванной вариантом Delta, и предотвратить непопулярные ограничения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Правители согласились прекратить бесплатные тесты на COVID-19 11 октября. Исключение составляют люди, которым вакцинация не рекомендуется, в т.ч. дети и беременные.

Это сделано для того, чтобы побудить больше людей пройти вакцинацию от COVID-19. Невакцинированные должны будут заплатить за тест, чтобы посещать рестораны, участвовать в религиозных церемониях и заниматься спортом в помещении.

Германия сделала тесты доступными для всех в марте, чтобы позволить постепенно вернуться к нормальной жизни после месяцев изоляции. Около 55 процентов немцев полностью вакцинированы, а вакцинация замедлилась.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» начался очередной карантин.