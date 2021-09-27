Общество

Помогают ли маски от коронавируса — Комаровский дал ответ

Известный врач развеял несколько мифов

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Несмотря на то, что в Украине уже больше года действует масочный режим, некоторые украинцы все еще сомневаются помогут ли они защититься от заражения коронавирусом. На этот вопрос ответил доктор Евгений Комаровский.

Он отметил, что если человек болен, то меньше сможет заразить людей, если он будет носить маску. Также он отметил, что маска помогает вдохнуть меньшее количество вирусов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«С маской все элементарно – меньшее количество ваших слюней разлетается в пространство. Если вы больны, вы меньше заразите людей. И второе. Маска не задержит вирус, но задержит слюни и сопли других людей, поэтому вы вдохнете меньшее количество вирусов. А тяжесть заболевания зависит от того, сколько вирусов вы вдохнете», — заявил известный врач.

Он также добавил, что маска должна закрывать не подбородок, а нос и рот и ее нужно менять как можно чаще, а не раз в неделю.

Комаровский также отметил, что остановить пандемию сможет максимальная вакцинация.

Ранее мы сообщали, что врач рассказал об опасности штамма Дельта.

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