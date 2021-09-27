Политика

Литва готовит Украине военную помощь для борьбы с агрессией России на Донбассе

Украинским Министерством обороны был подготовлен проект о передаче Литовской стороной обмундирования для военнослужащих на сумму, которая составляет больше 677 000 евро.

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Об этой информации сообщила Klaipeda, передает Ura-inform.

«Такое предложение послужило решением на прошение союзников украинского правительства  оказать поддержку его войск с Российской агрессией на Донбассе» — идёт речь в сообщении.

Предварительно стало известно что украинской стороне передадут 490 бронежилетов, на сумму 617 801 евро, также ожидается и такое же количество баллистических поясов. Ещё  планируют передать в помощь Украине один миллион единиц военных боеприпасов.

Украина также оказывала поддержку Литовской стороне и-за ситуации связанной с миграционным кризисом из Афганистана. Так Украина в недавно передала Литве помощь с орудиями охраны границы , речь идёт о тридцати восьми тоннах гуманитарного груза. Данный переданный груз, заявили в Государственной пограничной службе, поспособствует усилению охранных мер  на приграничных территории Литвы от нелегалов.

Напомним, ранее сообщалось, США послали «мощный сигнал» Путину.

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