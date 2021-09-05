Общество

НАТО о возможном расколе в Альянсе: генсек предупредил о последствиях

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что формирование в европейских странах своих вооруженных сил, которые будут независимы от Америки и приведут к расколу внутри союзников НАТО.

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Об этой информации сообщила Pravda.com.UA, передает «УРА Информ».

В странах европейского союза уже говорят о сотворении европейских военных подразделений быстрого реагирования. Все эти планы по созданию собственной армии, со слов верховного представителя ЕС Жозепа Боррелля, стали необходимы после недавних событий в Афганистане.

Столтенберг предупреждает, что это сделает ещё более дефицитными ресурсы запада и соответственно и произойдёт раскол в альянсе.

«Я только поддерживаю намерения Европы усилить свою оборонную сферу, но это не сможет заменить НАТО. Как только ослабнет связь между Северной Америкой и Европой это сразу сделает слабее НАТО, а также возможно и разъединит Европу», — сказал Генеральный секретарь.

Напоминаем, Белый дом поставил ультиматум Киеву: названо главное условие

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