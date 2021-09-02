Названы ключевые условия для вступления Украины в НАТО: в США отличились новым заявлением

О том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс говорят уже как минимум последние десять лет. Но конкретные даты принятия в Блок Соединённые Штаты Америки никогда не озвучивали.
Об этой информации сообщили российские СМИ.
Как сказала на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, администрация президента Джо Байдена настроена на то, чтобы Украина вступила в НАТО.
«Мы готовы принимать страны, которые проявляют готовность выполнять все соответствующие обязательства, которые подразумевает членство», — озвучила Псаки.
Чиновница добавила, что, прежде чем стать союзником, Киеву необходимо выполнить ряд условий, о которых он знает.
«Я говорю о реформах, которые должна внедрить Украина. Это борьба с коррупцией, установление верховенства закона, модернизация военного сектора. Так же Украина должна показать экономический рост», — заявила Псаки.
Представитель Белого дома добавила, что это всё, над чем нужно работать Украине, дабы она соответствовала стандартам НАТО. А военный конфликт, по ее словам, не сможет послужить причиной для отказа для вступления в Альянс. Она сообщила, то договор таких норм не содержит.
На вопрос о более конкретных сроках Вашингтона для вступления Украины в альянс, Псаки ответила:
«Нужно понять, что это решение, на которое США не в силах повлиять».
Ранее мы сообщали, что, встреча Байдена и Зеленского: в Кремле озвучили ожидания.