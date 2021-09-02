Политика

Названы ключевые условия для вступления Украины в НАТО: в США отличились новым заявлением

О том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс говорят уже как минимум последние десять лет. Но конкретные даты принятия в Блок Соединённые Штаты Америки никогда не озвучивали.

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Об этой информации сообщили российские СМИ.

Как сказала на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, администрация президента Джо Байдена настроена на то, чтобы Украина вступила в НАТО.

«Мы готовы принимать страны, которые проявляют готовность выполнять все соответствующие обязательства, которые подразумевает членство»,  —  озвучила Псаки.

Чиновница добавила, что, прежде чем стать союзником, Киеву необходимо выполнить ряд условий, о которых он знает.

 «Я говорю о реформах, которые должна внедрить Украина. Это борьба с коррупцией, установление верховенства закона, модернизация военного сектора. Так же Украина должна показать экономический рост», — заявила Псаки.

Представитель Белого дома добавила, что это всё, над чем нужно работать Украине, дабы она соответствовала  стандартам НАТО. А военный конфликт, по ее словам, не сможет послужить причиной для отказа для вступления в Альянс. Она сообщила, то договор таких норм не содержит.  
На вопрос о более конкретных сроках Вашингтона для вступления Украины в альянс, Псаки ответила:

«Нужно понять, что это решение, на которое США не в силах повлиять».

Ранее мы сообщали, что, встреча Байдена и Зеленского: в Кремле озвучили ожидания.

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