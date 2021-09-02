«Настоящий мужской разговор», — Зеленский о переговорах с Байденом

Зеленский слышал только приятные слова от Байдена

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский считает «настоящим мужским разговором» свою встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом украинский президент заявил на пресс-брифинге после своего общения с американским лидером, передает УРА-Информ.

«Встреча была продуктивной, но не всегда проходила в солнечной обстановке. Настоящий мужской разговор», — отметил Зеленкий.

Одним из самых значимых вопросов на переговорах была энергетическая безопасность украинской стороны.

«Я не знаю, возникла ли химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла два часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога. Со стороны США к Украине, ко мне лично, к моей команде, к Офису президента негатива не было вовсе, ноль, ни одного аспекта, ни слова», — добавил он.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский провел в США презентацию о том, каким он видит украинское государство в ближайшие 5−10 лет. Гарант украинской Конституции представил более 80 проектов на общую сумму $ 277 млрд.