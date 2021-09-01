Встреча Байдена и Зеленского: в Кремле озвучили ожидания

Москва уважает суверенитет украинского государства

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, чего именно ожидают в Кремле от встречи президентов украинского государства и США. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА-Новости.

Песков уверил, что уважает суверенитет украинского государства.

«Мы не считаем в праве вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Не собираемся это делать», — отметил он.

Также он рассказал, на что надеется официальная Москва.

«Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации Минских соглашений, а также договоренностей, которые были достигнуты в Париже. И отказаться от действий, которые могут нанести сокрушительный вред всему процессу Минского урегулирования», — добавил он.

Ранее сообщалось, что время для визита шестого главы украинского государства Владимира Зеленского в США выбрано очень неудачно.