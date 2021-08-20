Политика

Трамп назвал ситуацию в Афганистане «величайшим унижением в истории США»

Дональд Трамп прошелся по Джо Байдену

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Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что ситуация в Афганистане была «величайшим унижением в истории США»

Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам следовало сначала эвакуировать американцев и военную технику из Афганистана, а затем уничтожить свои базы, прежде чем выводить войска из страны, пишет УРА-Информ.

«Сначала вы забераете всех граждан США. Затем вы забираете все оборудование. Затем вы бомбардируете их, превращая в крошечные части — а затем вы забираете военных», — написал Трамп в заявлении. «Вы не делаете это в обратном порядке, как это делали Байден и наши левые генералы», — добавил он.

Трамп заявил, что, если вывод войск из Афганистана был бы осуществлен так, как он предлагает, можно было бы избежать хаоса и смерти. «Они даже бы даже не узнали, что мы уехали», — подчеркнул он.

Больше подробностей о своем плане экс-президент не раскрыл.

Ранее Трамп сказал Fox News, что ситуация в Афганистане была «величайшим унижением в истории США». При этом он отстаивал свое соглашение с талибами о выводе войск из страны.

Ранее мы сообщали, что в Афганистане Талибан убивает людей.

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