В Украине заработали новые камеры автофиксации нарушений ПДД: где они появились

Всего установлено 17 новых комплексов

Время чтения: 1 Мин. , 41 Секунд

С сегодняшнего дня, 20 августа в Украине заработало еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook сообщил, что камеры были установлены на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов, пишет УРА-Информ.

Полностью список новых камер выглядит следующим образом:

Житомирская область (3 прибора контроля «КАСКАД»):

на 174 км+600 автодороги М-06 в направлении м. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

на 127 км+246 автодороги М-06 в направлении м. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

на 230 км+853 автодороги М-06 в направлении м. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область (1 прибор контроля «КАСКАД»): на 113 км+864 автодороги М-01, в направлении м. Киев (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область (1 прибор контроля «КАСКАД»): на 465 км+483 автодороги М-05, в направлении м. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

г. Житомир (3 прибора контроля «КАСКАД»):

Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качиньского (ограничение скорости 50 км / ч);

Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч); ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Львов (2 прибора контроля «КАСКАД»):

ул. Хуторовка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Черкассы (4 прибора контроля «КАСКАД»):

просп. Химиков, 30, в направлении ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км / ч);

ул. Благовисная, 341/40, в направлении ул. Криваловская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Надпольная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч);

м. Чернигов (3 прибора контроля «КАСКАД»):

ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).