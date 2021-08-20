Кремль очень напуган ситуацией в Афганистане – Саакашвили

Экс-президент Грузии по поводу действий Талибана

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Больше всех ситуацией в Афганистане напуган президент Российской Федерации Владимир Путин. Такое заявление сделал экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

Он предполагает, что именно в Кремле больше всего напуганы тем, что происходит в Афганистане и чего ожидать дальше от Талибана. Саакашвили более детально поделился своим мнением, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«По ситуации с «талибами», мне кажется, больше всего напуган Путин. Потому что он понимает — они не остановятся на Афганистане. Средняя Азия имеет много слабых режимов — Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, часть Казахстана… И когда тебе приходится иметь дело с идеологическим движением, проповедующим справедливость… Думаю, сейчас Россия на своих южных границах получит такую головоломку», — сказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии считает, что не американцы должны переживать по поводу ситуации в Афганистан, а именно россияне. Он считает, что Кремль очень напуган и хочет договориться с Талибаном.

Ранее мы сообщали, что Трамп назвал ситуацию в Афганистане «величайшим унижением в истории США».