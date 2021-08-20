Происшествия

Это время войны — в Афганистане Талибан убивает людей

Такие случаи продолжают повторяться

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Шесть мужчин хазарейцев были застрелены талибами и трое подвергались пыткам до смерти, сообщает Amnesty International. Согласно показаниям очевидца, одного человека повесили на собственном платке, и у другого были порезаны мышцы руки. Тело еще одного было разорвано пулями.

По сообщению неправительственной организации Amnesty International (AI), в последние недели талибы жестоко пытали и убили нескольких хазарейцев в провинции Газни в Афганистане. По словам очевидцев, инциденты с применением насилия произошли в районе Малистан в восточной провинции Газни. Жители деревни бежали в горы из-за обострения боевых действий между правительством и талибами. Вернувшись за едой, они обнаружили, что исламские боевики обыскали их дома и подготовили засаду, пишет УРА-Информ.

Шесть человек были застрелены и трое подвергались пыткам до смерти. AI процитировала рассказ свидетеля о том, что одного человека повесили на собственном платке и порезали мускулы руки. Тело еще одного было разорвано пулями.

Свидетель спросил талибов, почему они совершают такие зверства в отношении своего народа. — Когда возникает конфликт, все умирают. Есть ли у вас пистолет или нет. — Время войны, — ответил один из бойцов.

Ранее мы сообщали о хаосе в аэропорту Афганистана.  

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