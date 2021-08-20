Стало известно, что в первую очередь будет просить Зеленский у Байдена

Речь пойдет о предоставлении Украине статуса главного военного союзника США

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Уже в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский должен посетить с рабочим визитом Вашингтон. Там у него запланирован встреча с американским президентом Джо Байденом, а также с другими политиками и даже предпринимателями.

Сначала встреча была запланирована на 30 августа, но связи с ситуацией в Афганистане ее перенесли на один день. То есть фактически Зеленский отправится в США через пару дней после завершения празднования Дня Независимости Украины. Украинский и американский президенты должны обсудить несколько важных вопросов, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Стало известно, что будет просить украинский президент у американского. Зеленский на личной встрече с Байденом будет просить предоставить Украине статус главного военного союзника США вне НАТО. На Банковой считают, что это укрепит международный статус Украины и усилит позиции Зеленского.

Ранее мы сообщали, что Зеленский намерен встретиться с известными бизнесменами в США.