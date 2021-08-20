Политика

Стало известно, что в первую очередь будет просить Зеленский у Байдена

Речь пойдет о предоставлении Украине статуса главного военного союзника США

Время чтения: 41 Секунд

Уже в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский должен посетить с рабочим визитом Вашингтон. Там у него запланирован встреча с американским президентом Джо Байденом, а также с другими политиками и даже предпринимателями.

Сначала встреча была запланирована на 30 августа, но связи с ситуацией в Афганистане ее перенесли на один день. То есть фактически Зеленский отправится в США через пару дней после завершения празднования Дня Независимости Украины. Украинский и американский президенты должны обсудить несколько важных вопросов, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Стало известно, что будет просить украинский президент у американского. Зеленский на личной встрече с Байденом будет просить предоставить Украине статус главного военного союзника США вне НАТО. На Банковой считают, что это укрепит международный статус Украины и усилит позиции Зеленского.

Ранее мы сообщали, что Зеленский намерен встретиться с известными бизнесменами в США.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Неожиданный союз: Кличко и Разумков могут объединиться

Они могут пойти против Зеленского

Украина не поможет России в такой ситуации- Гордон

Украинский журналист о ситуации с «Талибаном»

Перевыборы главы ДНР: названы главные претенденты на пост

На данный момент в РФ якобы только формируют список потенциальных претендентов

Сбежавший из Украины президент назвал «главную ошибку» за 30 лет независимости

Отказ от России якобы привел Украину к «социальной нестабильности и глубокому экономическому кризису

«Ответ будет быстрым и решительным»: Байден рассказал о ситуации в Афганистане

В случае нападения на солдат США, реакция будет незамедлительной

Зеленский реально боится только двух вещей — эксперт назвал их

Руслан Бортник дал свой прогноз

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap