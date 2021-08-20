Спорт

Украинец Деревянченко поборется за статус обязательного претендента на чемпионский титул

Украинца ждет очень важный бой

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Мексиканский боксер Хайме Мунгия (37-0, 30 нокаутов) станет следующим соперником украинца Сергей Деревянченко (13-3, 10 нокаутов). Оба боксера были выбраны для участия в квалификационном поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

Такую новость сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

Джермалл Чарло имеет чемпионский пояс золотисто-зеленого цвета в весовой категории до 72,5 кг. 35-летний Деревянченко занимает второе место в рейтинге WBC, хотя он не выигрывал ни одного боя за два последних года и проиграл Чарло в своем последнем выступлении, пишет УРА-Информ.

Мунгия, который ранее был чемпионом мира в суперсреднем весе, провел три боя в новом весе. В своем последнем матче мексиканец победил техническим нокаутом Камила Шеремета. В последние недели Мунгия заключил контракт на бой с Габриэлем Росадо. Пока на данынй момент неизвестно, разорвут ли контракт на этот бой или же встреча украинца и мексиканца состоится намного позже.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины получила нового главного тренера.

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