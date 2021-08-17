Политика

После визита Зеленского в Вашингтон в Украине начнется сезон отставок

Осенью будут отставки четырех министров

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После визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и встречи с американским президентом Джо Байденом в Украине откроется сезон отставок.

Источник сообщает, что основные отставки начнутся после поездки Президента в США. Осенью будут отставки четырех министров, сейчас в Офисе президента проходят консультации по этому поводу. У многих министров на данный момент «испытательный срок», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Также большая перезагрузка ожидается в региональном кейсе. ОП осенью включится в выборный кейс в Харькове. Зачистка МВД продолжится, ожидается массовая смена региональных руководителей. СБУ и силовики продолжают отрабатывать столичный кейс и зачищать «группу Кличко»», — пишет паблик.

Также источник отмечает, что и дальше будет использоваться кейс СНБО, так как функционеры просчитали, что он положительно влияет на рейтинги власти. Осенью возобновят разговоры по кейсу народовластия.

Ранее мы сообщали, что ситуация в Афганистане может сыграть на руку Зеленскому.

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