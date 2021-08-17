Жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса будут возить бесплатные автобусы: график

Разработано 22 маршрута — по 11 для Луганщины и Донетчины

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Жители прифронтовых населенных пунктов Луганской и Донецкой области получили приятную новость. Из будут возить бесплатные автобусы в рамках социального проекта.

В благотворительной организации ADRA, которая будет вести этот проект, сообщили, что в общей сложности было разработано 22 маршрута — по 11 для Луганщины и Донетчины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что в прифронтовой зоне достаточно изолированных населенных пунктов, куда не доходит никакой транспорт. Бывают ситуации, что местные жители не могут выбраться из дома, чтобы получить медицинскую помощь, социальные услуги и даже что-то купить.

Предпочтение в посадке будут отдавать пожилым людям, инвалидам 1 и 2 групп, больным, которым требуется постоянная медицинская помощь. Также в этой группе будут и многодетные, родители-одиночки, люди с низким доходом.

Маршруты для Донецкой области выглядят так: