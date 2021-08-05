Рейтинг Зеленского может упасть ниже 20 %: что ждет президента

Команда президента має намір цього не допустити

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Незважаючи на те, що Володимир Зеленський продовжує лідирувати у всіх опитуваннях з приводу можливих майбутніх президентських виборів в Україні, ситуація вже найближчим часом може змінитися.

Джерело повідомляє, що восени антирейтинг президента може скласти 70%, а його особистий рейтинг впаде до 20%, пише УРА-Інформ з посиланням на телеграм канал Леґітимний.

«Все через зростання тарифів, зростання заборгованості населення перед комунальниками, що призведе до зростання негативу, коли людей почнуть насильно змушувати оплачувати борги, не вирішеного питання про світ на Донбасі, корупційних скандалів, пов’язаних з його оточенням, ідеологічного, релігійного та мовного питання і т.д.» — пише паблік.

Джерело зазначає, що команда Зеленського готується всіма силами до осені, щоб залишити антирейтинг президента в межах 56-60%, а особистий рейтинг президента в межах 25-26%, а також послабити кулуарну коаліцію «змовників», які готують протести на тлі проблем в країні.

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