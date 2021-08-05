Начальник полиции Киева подал в отставку

Андрей Крищенко пока не комментирует ситуацию

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Полиция Киева может потерять своего начальника. Источник сообщает, что Глава полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке.

Коллеги Крищенко на условиях анонимности подтвердили эту информацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Он пока работает, выполняет свои функции. Но головой полиции Киева не будет. Этот вопрос уже решен, остались лишь технические детали», — заявил один из коллег Крищенко.

В тоже время другой источник отмечает, что заявление об отставке Крищенко еще не подписано.

На данный момент Андрей Крищенко никак не отреагировал на эту информацию. Отметим, что Крищенко занимает должность начальника Главного управления Национальной полиции Киева с 15 декабря 2015 года.

Напомним, что ранее в отставку подал глава министерства внутренних дел Арсен Аваков. Четвертого августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.