Рост числа коронавирусных инфекций в Токио: там проходит Олимпиада

Все из-за варианта Дельта

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В японской столице зарегистрировано более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это первая подобная ситуация с начала пандемии.

Четверг — второй день подряд с рекордным балансом COVID-19 в Токио, где в настоящее время проходят Олимпийские игры и действует чрезвычайное положение, чтобы сдержать четвертую волну пандемии. В среду там было зарегистрировано 4 166 новых случаев заражения, пишет УРА-Информ.

Инфекция распространяется с беспрецедентными масштабами в мегаполисах и других местах. По словам премьер-министра Ёсихиде Суга, по мере увеличения числа инфекций растет и число тяжелобольных пациентов, добавляя, что 90 процентов инфекции в Токио соответствуют варианту Дельта.

Также в четверг министр, отвечающий за борьбу с пандемией, Ясутоши Нисимура, подсчитал, что коронавирус теперь распространяется в Японии «на порядок» быстрее, чем в предыдущие волны. Он подчеркнул, что количество тяжелобольных за последние две недели увеличилось вдвое.

Главный секретарь Японии Кацунобу Като ранее подчеркивал, что недавняя волна меньше затронула пожилых людей, поскольку большинство из них уже полностью вакцинировано. Однако больше людей в возрасте 40-60 лет болеют.

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