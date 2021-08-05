Украинцам пообещали вдвое поднять пенсии, но есть условие

Народные депутаты после летнего отпуска рассмотрят этот вопрос

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Кабинет министров Украины надеется, что ВРУ после своих летних каникул примет законы, которые позволят запустить на территории страны накопительную пенсионную систему. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр украинского государства Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

«Правительство надеется, что народные депутаты после летнего отпуска рассмотрят этот вопрос, чтобы уже в этом году были приняты первые законы, которые позволят начать планомерный процесс создания накопительной пенсионной системы в Украине», — отметил он.

Накопительная система в Украине, как отметил Шмыгаль, является единственным путем для существенного роста пенсий для украинцев.

«Если мы хотим увеличить пенсию вдвое, то нет другого механизма, как вводить второй, накопительный, уровень государственной пенсионной системы. Это — действенный рецепт успешных стран, где есть действительно высокие пенсии. Это — тот путь, который мы должны пройти в Украине», — добавил он.

После запуска накопительной системы, украинское правительство не планирует отказываться от солидарной пенсионной системы, а также индексации выплат для пенсионеров.

«Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей государственной солидарной пенсии, которую продолжат получать украинцы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина в скором времени снова возобновит покупку электроэнергии у Российской Федерации и Беларуси. Украина будет вынуждена пойти на такой шаг из-за тяжелой ситуации.