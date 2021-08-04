«Мы их закидали гранатами»: представитель НВФ рассказал, как убивали украинских военных

Представитель НВФ не говорит, от куда у них было оружие

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Представитель незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе, называющий себя «военкором», Геннадий Дубовой сообщил местному каналу о том, как боевики убивали украинских военнослужащих. Об этом пишет УРА-Информ.

«Они пошли огородами и хитрыми тропинками. И даже не разбились на группы. Почти все зашли во двор. И мы тогда просто обработали их из „мух“ и закидали гранатами», — говорит он об украинских военных.

При этом, представитель НВФ не говорит, от куда у них было оружие.

«Потом по команде отошли на некоторое время. Это позволило им вытащить своих раненых. Но потом вернулись и всех остальных доделали. И такие операции там были повсеместные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что уход Путина с поста главы РФ не сможет кардинально изменить ситуацию с Крымом и оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей.