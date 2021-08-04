Общество

«Мы их закидали гранатами»: представитель НВФ рассказал, как убивали украинских военных

Представитель НВФ не говорит, от куда у них было оружие

Время чтения: 37 Секунд

Представитель незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе, называющий себя «военкором», Геннадий Дубовой сообщил местному каналу о том, как боевики убивали украинских военнослужащих. Об этом пишет УРА-Информ.

«Они пошли огородами и хитрыми тропинками. И даже не разбились на группы. Почти все зашли во двор. И мы тогда просто обработали их из „мух“ и закидали гранатами», — говорит он об украинских военных.

При этом, представитель НВФ не говорит, от куда у них было оружие.

«Потом по команде отошли на некоторое время. Это позволило им вытащить своих раненых. Но потом вернулись и всех остальных доделали. И такие операции там были повсеместные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что уход Путина с поста главы РФ не сможет кардинально изменить ситуацию с Крымом и оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«На Успенке треш!»: жители ОРДЛО жалуются на работу российских пограничников

Члены НВФ пропускают транспортные средства довольно быстро

Нужно валить — все больше жителей ОРДО хотят покинуть «ДНР»

К такому решению подталкивают проблемы с выездом из ОРДО

В ОРДЛО недовольны российской вакциной: ожидали другого

Местные жители надеялись на другую вакцину

Сразу несколько стран аннулируют контракты по российской вакцине — политолог

Дмитрий Некрасов о ситуации со Спутником

Украина готовится к новому локдауну: что известно

Александр Качура после ситуации

Инфекции у привитых от ковида: новые результаты исследований

Интересные данные итальянских ученых

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap