Первая леди США Джилл Байден поранилась на пляже: она прошла медицинскую процедуру

С Джилл Байден все хорошо

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Первая леди США Джилл Байден посетила Гавайи в минувшие выходные. Во время прогулки по пляжу жена американского президента повредила ногу. В четверг она прошла успешную медицинскую процедуру, в ходе которой врачи удалили остатки острого предмета, сообщил официальный представитель Майкл ЛаРоса.

Джилл Байден наступила на острый предмет во время прогулки по пляжу на Гавайях в минувших выходных. В то время она участвовала в барбекю, организованном семьями американских солдат, расквартированных на островах, пишет УРА-Информ.

Супругу президента приняли в Национальном военно-медицинском центре Уолтер Рид. Президент США Джо Байден присутствовал во время операции.

— Непонятно, какой объект стал причиной травмы, — заявил официальный представитель первой леди Майкл ЛаРоса. «Рана теперь чистая, без инфекции и, как ожидается, хорошо заживет», — добавил он после процедуры.

Джилл Байден ненадолго приехала на Гавайи, вернувшись из Токио, где участвовала, среди прочего, на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Это была ее первая самостоятельная поездка за границу в качестве первой леди.

Ранее мы сообщали, что Байден назвал условия, когда США вступят в «горячую войну с крупной державой».