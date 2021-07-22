Жалоба РФ в ЕСПЧ: у Зеленского отреагировали на документ

Отрицательное решение позволит им начать уже другую пропагандистскую кампанию

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Жалоба РФ в Евросуде является абсурдом с элементами пропаганды. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде», передает УРА-Информ.

«Руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском — все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма — вот он в виде подобных действий России», — отметил он.

России, как подчеркнул советник, выгодна любая истерия в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российская сторона сообщила ей, что не хочет использовать энергию в качестве оружия, имея в виду германо-американское соглашение по газопроводу «Северный поток — 2».