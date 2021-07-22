Политика

Жалоба РФ в ЕСПЧ: у Зеленского отреагировали на документ

Отрицательное решение позволит им начать уже другую пропагандистскую кампанию

Время чтения: 36 Секунд

Жалоба РФ в Евросуде является абсурдом с элементами пропаганды. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде», передает УРА-Информ.

«Руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском — все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма — вот он в виде подобных действий России», — отметил он.

России, как подчеркнул советник, выгодна любая истерия в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российская сторона сообщила ей, что не хочет использовать энергию в качестве оружия, имея в виду германо-американское соглашение по газопроводу «Северный поток — 2».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Европейская комиссия о Северном потоке 2 — это не в общих интересах ЕС

Тим Макфи о договоре Вашингтона и Берлина

Эксперт назвал человека, который заменит Путина — ждать недолго

Валерий Соловей о преемнике лидера Кремля

Россия не хочет использовать энергию в качестве оружия — Меркель

Канцлер о германо-американском договоре

Российская сторона в ТКГ по Донбассу хочет встречи в Минске

Следующее заседание ТКГ назначенное на 26 августа

«Все идёт к обострению»: в ОБСЕ сделали заявление

Участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых

Германия и США бросили Украину: итоги соглашения Вашингтона и Берлина

Суть этого документа, в том, что там есть много обещаний, но ноль конкретики

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap