Политика

Россия не хочет использовать энергию в качестве оружия — Меркель

Канцлер о германо-американском договоре

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российская сторона сообщила ей, что не хочет использовать энергию в качестве оружия, имея в виду германо-американское соглашение по газопроводу «Северный поток — 2».

— Мы не беззащитны, — сказала она и отметила, что в случае необходимости могут быть введены санкции против России, если статус Украины как страны-транзитера газа окажется под угрозой. Она сказала это в контексте подписанного в среду соглашения с США, позволяющего завершить строительство вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2» без введения новых санкций со стороны США, пишет УРА-Информ со ссылкой на Bild.

Меркель на конференции также призвала граждан делать прививки от коронавируса перед лицом растущего числа инфекций. «Чем больше прививок, тем свободнее мы будем», — сказал канцлер.

Она подчеркнула, что только вместе мы сможем преодолеть пандемию. «Каждая вакцинация — это маленький шаг к большей защите для всех», — сказала Меркель. «Мы все хотим вернуть себе нормальность, но мы можем вернуть ее только как сообщество», — сказал канцлер.

Ранее мы сообщали, что Германия и США бросили Украину.

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