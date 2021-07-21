Политика

Байден сдался Путину — американский сенатор

Тед Круз назвал решение поражением

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Подписание договора между Джо Байденом и Ангелой Меркель по поводу Северного потока-2 станет катастрофой для США. Такое заявление сделал сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

Он поделился своим мнением по поводу предварительного соглашения между США и Германией относительного газопровода. Круз считает, что запуск Северного потока-2 станет геополитической победой президента России Владимира Путина на поколение вперед и катастрофой для союзников США, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу сенатора.

«Президент Байден бросает вызов законам США и полностью сдался Путину. Диктаторы по-прежнему будут пожинать миллиарды от подарка Байдена, а Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу», — заявил сенатор.

Напомним, что сегодня стало известно том, что США и Германия заключили предварительное соглашение по Северному потоку — 2. В рамках соглашения, США позволят завершить проект, а взамен Германия пойдет на некоторые уступки Украине и Польше, хотя подробности пока неизвестны.

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