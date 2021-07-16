По России будет продолжаться американская политика сдерживания — дипломат

Моцик о встрече Байдена и Меркель

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США будут и дальше смотреть за действиями Российской Федерации. Дипломат, чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик.

Эксперт поделился своим мнение по поводу встречи лидеров США и Германии Джо Байдена и Англеы Меркель. Они обсуждали, среди прочего, Украину, Северный поток 2 и действия Российской Федерации. Моцик предполагает, что США будут действовать в режиме сдерживания против Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я думаю, по России будет продолжаться американская политика сдерживания. Китай сейчас на первом месте, потому что он гораздо мощнее, чем Россия. А Россия с точки зрения безопасности создает много проблем для Европы и всего мира. И тут американцы будут продолжать мониторить ситуацию», — заявил эксперт.

Он также добавил, что декларация, которую подписали Байден и Меркель построена на двух основах. Первая это — защита безопасности коллективного Запада и сотрудничество в рамках НАТО для защиты, а второе — демократические ценности, их защита.

Ранее Байден рассказал, почему не ввел новые санкции против Северного потока 2.