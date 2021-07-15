В «Слуге народа» спрогнозировали Авакову большое политическое будущее

Аваков может не только остаться в парламенте, но и занимать высокие посты в будущем

Время чтения: 49 Секунд

В президентской партии «Слуге народа» считают, что после увольнения с должности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков в дальнейшем сможет занять высокие государственные должности. Об этом заявил народный избранник от «Слуги народа» Даниил Гетманцев, передает УРА-Информ.

«Думаю, что Арсен Борисович порядочный человек с одной стороны, с другой стороны — профессионал, который работает на государство и будет в будущем работать. Он является политиком-тяжеловесом, у которого есть большое политическое будущее», — отметил он.

Аваков, как подчеркнул Гетьманцев, может не только остаться в парламенте, но, при этом, и занимать высокие должности в дальнейшем.

«Я убежден, что он останется в политике, и он нужен стране. Но, наверное, не в той роли, в которой был 7 лет. Я не исключаю его возможного участия в выборах, не исключаю его в парламенте, не исключаю вообще его пребывание на тех или иных высоких должностях в будущем», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков сделал правильно, подав именно сейчас в отставку. Такое заявление сделал политический эксперт Ростислав Балабан.