Политика

Зеленский надеется на Байдена после провала в Берлине

Зеленский собрался в Вашингтон

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Берлине с Ангелой Меркель до конца месяца должен провести еще одну важную встречу. Украинский президент должен провести переговоры в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Напомним, что вчера президент Украины провел переговоры с Ангелой Меркель. По данным источника, эта встреча закончилась поражением для украинского президента.

Теперь же все усилия Офиса президента и самого Зеленского будут направлены на встречу с американским президентом, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента надеются на то, что встреча Зеленского с Байденом изменить геополитическую ситуацию для Украины и поможет нашей стране апгрейдить Минские соглашения», — пишет паблик.

Источник также добавляет, что Офис Президента вносит изменения в пакет предложений к США относительно Северного потока-2 и Нормандского формата, чтобы усилить поддержку инициатив Украины по Донбасскому кейсу.

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