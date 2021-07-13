«Такого, чтоб все были довольны, никогда не будет», — Зеленский про законе «О языке»

Самое справедливое — это не поднимать этот вопрос

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Глава украинского государства Владимир Зеленский полагает, что сейчас не время поднимать и пересматривать закон об украинском языке. Об этом он заявил на Всеукраинском форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», передает УРА-Информ.

«Я считаю, что в вопросе о языке сложно найти справедливость. Я считаю, что самое справедливое — это не поднимать этот вопрос. В украинском законодательстве есть все, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну и наш язык. Все сделано», — сообщил Зеленский.

Также глава государства отметил, что не в полной мере поддерживал пункт о языковых квотах на телевидении.

«Такого, чтобы все были довольны, никогда не будет. А вопрос языка — это очень чувствительный вопрос», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский считает, что РФ в отношении Украины поступает «не по-братски».